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В ОПУ відхрестились від слів заступника Єрмака щодо НАБУ: це не відображає позиції Президента

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 листопада. УНН. Заява заступника керівника Офісу Президента України (ОПУ) Олега Татарова щодо діяльності НАБУ є його особистою думкою та не відображає офіційної позиції Глави держави. Про це повідомили в ОПУ, передає УНН.

“Як неодноразово заявляв Президент України Володимир Зеленський, визнання неконституційними окремих положень Закону „Про Національне антикорупційне бюро України“ хоч і створювало загрозу для роботи НАБУ, але, зрештою, не змогло зруйнувати легітимність і незалежність як Національного антикорупційного бюро, так і його чинного директора. Та найближчим часом цей закон буде вдосконалено для його повної відповідності Конституції України”, — йдеться у повідомленні.

Як раніше заявив Олег Татаров, він працює в команді Президента України та повністю підтримує його вектор на співпрацю з міжнародними партнерами для зміцнення незалежності всіх антикорупційних органів.

“Учора я висловив свою особисту думку, яка жодним чином не впливає на мою підтримку всіх законодавчих ініціатив Президента щодо зміцнення незалежності всіх антикорупційних органів”, — сказав він.

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За словами керівника Офісу Президента України Андрія Єрмака, позиція щодо підтримки цілісності, незалежності та ефективності антикорупційної системи в Україні, яка була висловлена на останньому засіданні Національної ради з питань антикорупційної політики, незмінна, і лише ця позиція є пріоритетною в команді Президента Володимира Зеленського.

Нагадаємо, раніше Татаров заявив, що Артем Ситник “не має морального права очолювати антикорупційне відомство держави і має піти”.

Українські Національні Новини

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