В ОПУ открестились от слов заместителя Ермака касательно НАБУ: это не отражает позиции Президента

“Как неоднократно заявлял Президент Украины Владимир Зеленский, признание неконституционными отдельных положений Закона „О Национальном антикоррупционном бюро Украины“ хоть и создавало угрозу для работы НАБУ, но в конце концов не смогло разрушить легитимность и независимость как Национального антикоррупционного бюро, так и его действующего директора. Но в ближайшее время этот закон будет усовершенствован для его полного соответствия Конституции Украины”, — говорится в сообщении.

Как ранее заявил Олег Татаров, он работает в команде Президента Украины и полностью поддерживает его вектор на сотрудничество с международными партнерами для укрепления независимости всех антикоррупционных органов.

“Вчера я высказал свое личное мнение, которое никоим образом не влияет на мою поддержку всех законодательных инициатив Президента по укреплению независимости всех антикоррупционных органов”, — сказал он.

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По словам руководителя Офиса Президента Украины Андрея Ермака, позиция по поддержке целостности, независимости и эффективности антикоррупционной системы в Украине, которая была высказана на последнем заседании Национального совета по вопросам антикоррупционной политики, неизменна, и только эта позиция является приоритетной в команде Президента Владимира Зеленского.

Напомним, ранее Татаров заявил, что Артем Сытник “не имеет морального права возглавлять антикоррупционное ведомство государства и должен уйти”.