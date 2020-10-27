В ОП відреагували на постанову ОАСК щодо Ситника: рішення не остаточне

“Офіс Президента неодноразово наголошував на своїй принциповій позиції — ніякого, зокрема політичного та медійного, втручання в роботу судової гілки влади. Однак вважаємо за необхідне зазначити, що вирішення будь-яких суперечок, до яких залучені антикорупційні органи нашої держави або окремі посадові особи цих органів, у жодному разі не повинне зашкодити інституційній спроможності та незалежності антикорупційної інфраструктури. Створення та ефективна робота такої інфраструктури цілковито відповідають національним інтересам України”, — йдеться у заяві.

В Офісі наголосили, що сьогоднішні повідомлення про рішення Окружного адміністративного суду міста Києва за позовом до Національного антикорупційного бюро України викликали певні занепокоєння в нашому суспільстві та стали підставою для очевидних спекуляцій.

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“Виходячи з відповіді НАБУ на такі повідомлення, констатуємо, що вказане рішення не можна вважати остаточним через те, що воно буде оскаржене. З огляду на відповідь міністра юстиції України Дениса Малюськи, констатуємо, що НАБУ як було, так і залишається повноцінно функціонуючим правоохоронним органом. Ще раз підкреслимо, що це є важливою складовою ефективного та прогресивного розвитку нашої держави”, — йдеться у заяві.

Виключний перелік підстав для звільнення директора Національного антикорупційного бюро України міститься у чинному законодавстві. Цей перелік може бути змінений лише за рішенням Верховної Ради України, а не суду, наголосили в ОП.

“Змушені нагадати, що Конституційний Суд України нещодавно визнав деякі положення Закону „Про Національне антикорупційне бюро України“ такими, що не відповідають Конституції. Це рішення є остаточним та не підлягає оскарженню. Незалежно від того, як будь-хто оцінює це рішення, для народних депутатів України існує об’єктивна потреба переглянути положення закону про НАБУ, скорегувавши їх з огляду на конституційні норми. Сподіваємося, що народні обранці не затягуватимуть цей процес. Але знову ж таки наголошуємо, що незалежність та інституційна спроможність НАБУ мають бути забезпечені й надалі”, — зазначено у заяві.

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В Офісі наголосили, що Володимир Зеленський одразу після приходу до влади ліквідував усі перепони для ефективної роботи Національного антикорупційного бюро, яку послідовно блокували протягом попередніх п’яти років. Ще у травні 2019 року Президент доручив МЗС забезпечити НАБУ можливість самостійно співпрацювати з міжнародними партнерами у розслідуванні корупційних злочинів. У жовтні 2019-го Глава держави підписав закон, який надав НАБУ повну оперативну незалежність — так зване право на прослуховування. Понад рік тому запрацював і Вищий антикорупційний суд. Отже, всі політичні рішення для того, щоб НАБУ разом зі Спеціалізованою антикорупційною прокуратурою могли показати відмінний результат, були ухвалені. Разом з усім суспільством очікуємо від антикорупційних органів саме такого результату. Застерігаємо всіх, хто так чи інакше зацікавлений у руйнації наших антикорупційних органів, від спекуляцій та спроб створити державі інституційні проблеми. Вектор розвитку чітко окреслено Президентом — корупції не місце в Україні за будь-яких обставин.

Нагадаємо, Окружний адміністративний суд міста Києва постановив Мін’юсту вилучити з Єдиного реєстру інформації про Артема Ситника як очільника Національного антикорупційного бюро України.