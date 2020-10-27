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В ОП отреагировали на постановление ОАСК в отношении Сытника: решение не окончательное

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 27 октября. УНН. Указанное решение нельзя считать окончательным из-за того, что оно будет обжаловано. Так в Офисе Президента отреагировали на решение Окружного административного суда города Киева, который постановил Минюсту исключить из Единого реестра информации об Артеме Сытнике как главе Национального антикоррупционного бюро Украины, передает УНН.

"Офис Президента неоднократно подчеркивал свою принципиальную позицию - никакого, в том числе политического и медийного, вмешательства в работу судебной ветви власти. Однако считаем необходимым отметить, что решение любых споров, в которые вовлечены антикоррупционные органы нашего государства или отдельные должностные лица этих органов, в любом случае не должно повредить институциональной способности и независимости антикоррупционной инфраструктуры. Создание и эффективная работа такой инфраструктуры полностью соответствуют национальным интересам Украины", - говорится в заявлении.

В Офисе отметили, что сегодняшние сообщение о решении Окружного административного суда города Киева по иску Национального антикоррупционного бюро Украины вызвало определенные беспокойства в нашем обществе и стали основанием для очевидных спекуляций.

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"Исходя из ответа НАБУ на такие сообщения, констатируем, что указанное решение нельзя считать окончательным из-за того, что оно будет обжаловано. Учитывая ответ министра юстиции Украины Дениса Малюськи, констатируем, что НАБУ как было, так и остается полноценно функционирующим правоохранительным органом. Еще раз подчеркнем, что это является важной составляющей эффективного и прогрессивного развития нашего государства", - говорится в заявлении.

Исключительный перечень оснований для увольнения директора Национального антикоррупционного бюро Украины содержится в действующем законодательстве. Этот перечень может быть изменен только по решению Верховной Рады Украины, а не суда, отметили в ОП.

"Вынуждены напомнить, что Конституционный Суд Украины недавно признал некоторые положения Закона "О Национальном антикоррупционном бюро Украины" такими, которые не отвечают Конституции. Это решение является окончательным и не подлежит обжалованию. Независимо от того, как кто-то оценивает это решение, для народных депутатов Украины существует объективная необходимость пересмотреть положения закона о НАБУ, скорректировав их с учетом конституционных норм. Надеемся, что народные избранники не будут затягивать этот процесс. Но опять же подчеркиваем, что независимость и институциональная способность НАБУ должны быть обеспечены и в дальнейшем", - говорится в заявлении.

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В Офисе отметили, что Владимир Зеленский сразу после прихода к власти ликвидировал все препятствия для эффективной работы Национального антикоррупционного бюро, которое последовательно блокировали в течение предыдущих пяти лет. Еще в мае 2019 Президент поручил МИД обеспечить НАБУ возможность самостоятельно сотрудничать с международными партнерами в расследовании коррупционных преступлений. В октябре 2019-го Глава государства подписал закон, который предоставил НАБУ полную оперативную независимость - так называемое право на прослушивание. Более года назад заработал и Высший антикоррупционный суд. Итак, все политические решения для того, чтобы НАБУ вместе со Специализированной антикоррупционной прокуратурой могли показать отличный результат, были приняты. Вместе со всем обществом ожидаем от антикоррупционных органов именно такого результата. Предостерегаем всех, кто так или иначе заинтересован в разрушении наших антикоррупционных органов, от спекуляций и попыток создать государству институциональные проблемы. Вектор развития четко обозначены Президентом - коррупции не место в Украине при любых обстоятельствах.

Напомним, Окружной административный суд города Киева постановил Минюсту изъять из Единого реестра информацию относительно Артема Сытника как главы Национального антикоррупционного бюро Украины.

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