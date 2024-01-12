В ОП розповіли деталі угоди між Британією та Україною про співпрацю у сфері безпеки

ukenru
29 березня, 17:57 • 144975 перегляди

Україна хоче внести зміни до нової угоди з США. ЗМІ розкрили деталі

29 березня, 17:57 • 179543 перегляди

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 16:38 • 164500 перегляди

Зʼясовуємо, хто ця особа: у МЗС відреагували на інформацію, що нападник в Амстердамі виявився українцем

29 березня, 10:47 • 202082 перегляди

МВФ оновив меморандум з Україною: є нові структурні маяки

Ексклюзив
29 березня, 07:30 • 175225 перегляди

Що потрібно зробити в саду та на городі у квітні: корисні поради від експерта

28 березня, 18:00 • 151910 перегляди

Україна отримала новий варіант угоди про корисні копалини від США - Зеленський

28 березня, 17:13 • 157643 перегляди

Україна у вузькому колі проведе зустріч щодо контингенту: Зеленський розповів, кого і коли очікує

28 березня, 16:27 • 150401 перегляди

Бійка поблизу Голосіївського ТЦК у столиці: поліція повідомила подробиці і розпочала три кримінальних провадження

28 березня, 15:09 • 423485 перегляди

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

Ексклюзив
28 березня, 12:49 • 173176 перегляди

Найвідоміша пара лелек уже не разом: науковці не втрачають надію на повернення Грицька

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+13°
4.6 м/с
50 %
747 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини
Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

Принца Гаррі звинувачують у переслідуваннях та знущаннях

30 березня, 01:11 • 87347 перегляди
Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

Китай і Тайвань стають головним пріоритетом: Пентагон змінює військову стратегію

30 березня, 02:37 • 91861 перегляди
Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

Уряд Угорщини перед національним опитуванням розсилає громадянам список причин не підтримувати вступ України до ЄС

30 березня, 03:28 • 97392 перегляди
Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

Похолодає та заллє дощем: прогноз погоди на сьогодні

30 березня, 04:05 • 96287 перегляди
По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

По Донеччині завдано понад 3680 обстрілів за добу: руйнування житлових будинків і транспорту у містах, поранення людини

08:40 • 80014 перегляди
Публікації
Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

Нова угода США та України: що кажуть про неї чиновники з обох боків Атлантики і чи варто непокоїтись українцям

29 березня, 14:28 • 274711 перегляди
У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

У ЄС знову заговорили про "Північний потік" на тлі перемовин рф з США: що відомо і що кажуть у Єврокомісії та Німеччині

28 березня, 15:09 • 423518 перегляди
Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу

Сонячне затемнення 29 березня 2025 року: точка сили та великого переходу
Ексклюзив

28 березня, 07:20 • 472830 перегляди
Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

Саміт “Коаліції охочих” у Парижі: про що домовилився лідери країн

27 березня, 18:53 • 478412 перегляди
Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

Автовиробникам ЄС загрожують мільярдні збитки через тарифи Трампа – яка ситуація на ринку

27 березня, 14:22 • 385307 перегляди
Реклама
Актуальнi люди
Актуальні місця
Реклама
УНН Lite
Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

Концерти Шакіри під загрозою: чергове скасування виступу через проблеми

08:26 • 42678 перегляди
П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

П’ять неперевершених прем’єр квітня: що подивитися

29 березня, 17:57 • 179557 перегляди
У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

У Діснейленді оновлюють Galaxy’s Edge: зʼявиться новий персонаж

29 березня, 13:12 • 142233 перегляди
Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

Сідні Свіні підігріває чутки про роман з Гленом Павеллом відсутністю обручки

29 березня, 13:11 • 135718 перегляди
Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

Штучний інтелект на YouTube: Голлівудські студії не блокують фейкові трейлери, а заробляють на них

28 березня, 18:04 • 109034 перегляди
Актуальне
В ОП розповіли деталі угоди між Британією та Україною про співпрацю у сфері безпеки

В ОП розповіли деталі угоди між Британією та Україною про співпрацю у сфері безпеки

Київ • УНН

 • 23470 перегляди

Британсько-українська угода у сфері безпеки пропонує довгострокову підтримку та оборонну співпрацю, включаючи передову військову техніку, для посилення позицій України на полі бою.

Підписана угода між Великою Британією та Україною про співпрацю у сфері безпеки означає, зокрема, довгострокову підтримку Києва та можливість використовувати найкращий британський військовий досвід та оборонне виробництво для забезпечення перемоги на полі бою.

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак, передає УНН.

Деталі

Що ж всередині угоди. Головне - довгострокова підтримка України

- написав Єрмак.

Він зазначив, що угода всеосяжна: інформаційна безпека, боротьба з пропагандою, кібербезпека, захист критичної інфраструктури, оборонне та військове співробітництво, морська безпека, санкції проти ворога і досягнення справедливого миру, відповідальність росії за злочини, відбудова України, гуманітарне співробітництво і макроекономічна стабільність.

Історичний договір: Україна та Британія підписали в Києві угоду про безпеку12.01.24, 16:05 • 30431 перегляд

Україна може використовувати найкращий британський військовий досвід та оборонне виробництво для забезпечення перемоги на полі бою, у тому числі у таких важливих галузях, як ракети великої дальності, протиповітряна оборона, артилерійські боєприпаси

- зазначив Єрмак.

Він наголосив, що ключове – це  будь-яке майбутнє російське вторгнення порушить Статут ООН і основоположні принципи міжнародного права, а також серйозно підірве євроатлантичну безпеку, в тому числі безпеку Сполученого Королівства.

Тому у разі збройного нападу на Україну, на прохання будь-якого з Учасників, відбудуться консультації протягом 24 годин для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії

- розповів Єрмак.

"Сотні тисяч снарядів та більше ракет": Сунак про найбільший пакет допомоги Україні12.01.24, 17:20 • 101674 перегляди

Image

Окрім того, Єрмак повідомив, що Сполучене Королівство зобов'язується, що за таких обставин, діючи відповідно до своїх правових та конституційних вимог, ним буде надано Україні швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку в усіх необхідних сферах, а також економічну допомогу. Будуть накладені санкції на рф, економічні та інші обтяження.

Додам, що гарантії безпеки - це перехідний етап до вступу в НАТО. Альянс - ключова мета України. Даний старт гарантіям, після чого такі ж угоди будуть і з іншими нашими союзниками

- написав Єрмак.

Також на сайті Офісу Президента можна детально ознайомитися з деталями угоди про співробітництво у сфері безпеки між Україною та Сполученим Королівством Великої Британії і Північної Ірландії.

Анна Мурашко

Анна Мурашко

Політика
Tesla
$263.83
Brent
$72.45
Bitcoin
$83,501.30
S&P 500
$5,584.28
Газ TTF
$40.59
Золото
$3,126.80
Ethereum
$1,843.70