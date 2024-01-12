В ОП розповіли деталі угоди між Британією та Україною про співпрацю у сфері безпеки

Підписана угода між Великою Британією та Україною про співпрацю у сфері безпеки означає, зокрема, довгострокову підтримку Києва та можливість використовувати найкращий британський військовий досвід та оборонне виробництво для забезпечення перемоги на полі бою.

Про це повідомив керівник ОП Андрій Єрмак, передає УНН.

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Він зазначив, що угода всеосяжна: інформаційна безпека, боротьба з пропагандою, кібербезпека, захист критичної інфраструктури, оборонне та військове співробітництво, морська безпека, санкції проти ворога і досягнення справедливого миру, відповідальність росії за злочини, відбудова України, гуманітарне співробітництво і макроекономічна стабільність.

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Україна може використовувати найкращий британський військовий досвід та оборонне виробництво для забезпечення перемоги на полі бою, у тому числі у таких важливих галузях, як ракети великої дальності, протиповітряна оборона, артилерійські боєприпаси

Він наголосив, що ключове – це будь-яке майбутнє російське вторгнення порушить Статут ООН і основоположні принципи міжнародного права, а також серйозно підірве євроатлантичну безпеку, в тому числі безпеку Сполученого Королівства.

Тому у разі збройного нападу на Україну, на прохання будь-якого з Учасників, відбудуться консультації протягом 24 годин для визначення заходів, необхідних для протидії або стримування агресії

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Окрім того, Єрмак повідомив, що Сполучене Королівство зобов'язується, що за таких обставин, діючи відповідно до своїх правових та конституційних вимог, ним буде надано Україні швидку та сталу допомогу у сфері безпеки, сучасну військову техніку в усіх необхідних сферах, а також економічну допомогу. Будуть накладені санкції на рф, економічні та інші обтяження.

Додам, що гарантії безпеки - це перехідний етап до вступу в НАТО. Альянс - ключова мета України. Даний старт гарантіям, після чого такі ж угоди будуть і з іншими нашими союзниками