В ОП рассказали детали соглашения между Британией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности

Подписанное соглашение между Великобританией и Украиной о сотрудничестве в сфере безопасности означает, в частности, долгосрочную поддержку Киева и возможность использовать лучший британский военный опыт и оборонное производство для обеспечения победы на поле боя.

Об этом сообщил руководитель ОП Андрей Ермак, передает УНН.

Детали

Что же внутри соглашения. Главное - долгосрочная поддержка Украины - написал Ермак.

Он отметил, что соглашение всеобъемлющее: информационная безопасность, борьба с пропагандой, кибербезопасность, защита критической инфраструктуры, оборонное и военное сотрудничество, морская безопасность, санкции против врага и достижения справедливого мира, ответственность России за преступления, восстановление Украины, гуманитарное сотрудничество и макроэкономическая стабильность.

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Украина может использовать лучший британский военный опыт и оборонное производство для обеспечения победы на поле боя, в том числе в таких важных областях, как ракеты большой дальности, противовоздушная оборона, артиллерийские боеприпасы - отметил Ермак.

Он подчеркнул, что ключевое - это любое будущее российское вторжение нарушит Устав ООН и основополагающие принципы международного права, а также серьезно подорвет евроатлантическую безопасность, в том числе безопасность Соединенного Королевства.

Поэтому в случае вооруженного нападения на Украину, по просьбе любого из Участников, состоятся консультации в течение 24 часов для определения мер, необходимых для противодействия или сдерживания агрессии - рассказал Ермак.

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Кроме того, Ермак сообщил, что Соединенное Королевство обязуется, что при таких обстоятельствах, действуя в соответствии со своими правовыми и конституционными требованиями, им будет предоставлена Украине быстрая и постоянная помощь в сфере безопасности, современная военная техника во всех необходимых сферах, а также экономическая помощь. Будут наложены санкции на рф, экономические и другие обременения.

Добавлю, что гарантии безопасности - это переходный этап к вступлению в НАТО. Альянс - ключевая цель Украины. Дан старт гарантиям, после чего такие же соглашения будут и с другими нашими союзниками - написал Ермак.

Также на сайте Офиса Президента можно подробно ознакомиться с деталями соглашения о сотрудничестве в сфере безопасности между Украиной и Соединенным Королевством Великобритании и Северной Ирландии.