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В ООН закликали G20 продовжити відстрочку виплати боргів бідних країн

Київ • УНН

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КИЇВ. 15 травня. УНН. В ООН закликали міжнародні фінансові інститути, "Велику двадцятку" і приватних кредиторів продовжити відстрочку виплати боргів країн з низьким і середнім рівнями доходу, щонайменше, до середини наступного року. Про це повідомляє УНН з посиланням на повідомлення на сайті організації.

В ООН закликали G20 продовжити відстрочку виплати боргів бідних країн

“Ще до пандемії 40 відсотків країн з низьким рівнем доходу стикалися з великими труднощами при обслуговуванні свого боргу. Сьогодні, за оцінками Міжнародного валютного фонду (МВФ) і ООН, країнам, що розвиваються, буде потрібно більше ніж 2,5 трильйона доларів США на заходи щодо стримування поширення коронавірусу і підтримки економіки на плаву”, - заявила незалежний експерт з питання про наслідки зовнішньої заборгованості для прав людини в ООН Юефень Лі.

Вона також підкреслила, що пандемія COVID-19 підірвала здатність багатьох країн, що розвиваються, виплачувати зовнішні борги і вітала спеціальні заходи МВФ і “Великої двадцятки” щодо полегшення ситуації, зокрема, рішення відстрочити виплату на шість місяців.

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“Однак, шестимісячний період відстрочки виплати боргу занадто малий для того, щоб надати дієву допомогу країнам, що зазнають проблем з заборгованістю, перед якими стоїть завдання стримати поширення COVID-19. Очевидно, що передбачити еволюцію пандемії дуже складно”, - заявила експерт.

Вона не виключає, що спалах пандемії в бідних країнах обернеться різким зростанням безробіття, нерівності та бідності. І ці наслідки будуть відчуватися і після 2020 року.

“Я закликаю МВФ, країни ”Великої двадцятки“ і регіональні банки розвитку, а також приватних кредиторів продовжити відстрочку по виплатах заборгованості цих країн на період і після грудня 2020 року, як мінімум, до червня 2021 року”, — сказала Лі.

Вона рекомендувала не затягувати з таким рішенням, з тим, щоб забезпечити більшу передбачуваність на фінансовому ринку і дати можливість країнам, які потопають у боргах, максимально використовувати наявні у них ресурси для порятунку життя людей і підтримки економіки до тих пір, поки не буде локалізована пандемія і не знайдено ефективні ліки.

Нагадаємо, що коронавірусом в світі заразилися майже 4,5 млн осіб, померло — більше 300 тисяч.

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