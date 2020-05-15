В ООН призвали G20 продлить отсрочку выплаты долгов бедных стран

“Еще до пандемии 40 процентов стран с низким уровнем дохода сталкивались с большими трудностями при обслуживание своего долга. Сегодня, по оценкам Международного валютного фонда (МВФ) и ООН, развивающимся странам потребуется более 2,5 триллиона долларов США на меры по сдерживанию распространения коронавируса и поддержанию экономики на плаву”, — заявила независимый эксперт по вопросу о последствиях внешней задолженности для прав человека в ООН Юэфэнь Ли.

Она также подчеркнула, что пандемия COVID-19 подорвала способность многих развивающихся стран выплачивать внешние долги и приветствовала специальные меры МВФ и “Большой двадцатки” по облегчению ситуации, в частности, решение отсрочить выплату на шесть месяцев.

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“Однако, шестимесячный период отсрочки выплаты долга слишком мал для того, чтобы оказать действенную помощь странам, испытывающим проблемы с задолженностью, перед которыми стоит задача сдержать распространение COVID-19. Очевидно, что предсказать эволюцию пандемии очень сложно”, — заявила эксперт.

Она не исключает, что вспышка пандемии в бедных странах обернется резким ростом безработицы, неравенства и бедности. И эти последствия будут ощущаться и после 2020 года.

“Я призываю МВФ, страны „Большой двадцатки“ и региональные банки развития, а также частных кредиторов продлить отсрочку по выплатам задолженности этих стран на период и после декабря 2020 года, как минимум, до июня 2021 года”, — сказала Ли.

Она рекомендовала не затягивать с таким решением, с тем чтобы обеспечить большую предсказуемость на финансовом рынке и дать возможность странам, погрязшим в долгах, максимально использовать имеющиеся у них ресурсы для спасения жизни людей и поддержания экономики до тех пор, пока не будет локализована пандемия и не найдено эффективное лекарство.

Напомним, что коронавирусом в мире заразились почти 4,5 млн человек, умерло — более 300 тысяч.

