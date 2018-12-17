В ООН відзначили напруженість між православними громадами в Україні
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У період з 16 серпня до 15 листопада 2018 року Управлінням Верховного комісара Організації Об’єднаних Націй з прав людини було зафіксовано зростання напруженості між православними громадами та церквами в Україні, передає УНН з посиланням на чергову доповідь щодо ситуації з правами людини в Україні.
"УВКПЛ відзначило зростання напруженості між православними громадами та церквами в Україні у світлі розвитку подій відносно надання автокефалії православній церкві в країні", - йдеться в звіті.
В ООН зазначили, що 11 жовтня 2018 року Святий і Священний Синод Вселенського патріархату ухвалив рішення надати автокефалію православній церкві України.
"Беручи до уваги підвищену напруженість між православними громадами, УВКПЛ закликає всі зацікавлені групи та всіх зацікавлених осіб ужити всі необхідні заходи для запобігання будь-яких потенційних спалахів насилля", - наголосили в УВКПЛ.
Як повідомляв УНН, за результатами Об'єднавчого собору в Києві під головуванням представника Вселенського патріархату 15 грудня було створено автокефальну помісну Православну Церкву України і затверджено статут нової церкви.
Об'єднавчий собор обрав предстоятелем єдиної помісної УПЦ митрополита Епіфанія.