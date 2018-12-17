В ООН отметили напряженность между православными общинами в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 17 декабря. УНН. В период с 16 августа по 15 ноября 2018 года Управлением Верховного комиссара ООН по правам человека был зафиксирован рост напряженности между православными общинами и церквями в Украине, передает УНН со ссылкой на очередной доклад о ситуации с правами человека в Украине.
"УВКПЧ отметило рост напряженности между православными общинами и церквями в Украине в свете развития событий относительно предоставления автокефалии православной церкви в стране", - говорится в отчете.
В ООН отметили, что 11 октября 2018 года Святой и Священный Синод Вселенского патриархата принял решение предоставить автокефалию православной церкви Украины.
"Принимая во внимание повышенную напряженность между православными общинами, УВКПЧ призывает все заинтересованные группы и всех заинтересованных лиц принять все необходимые меры для предотвращения любых потенциальных вспышек насилия", - отметили в УВКПЧ.
Как сообщал УНН, по результатам Объединительного собора в Киеве под председательством представителя Вселенского патриархата 15 декабря было создано автокефальную поместную Православную Церковь Украины и утвержден устав новой церкви.
Объединительный собор избрал предстоятелем единой поместной УПЦ митрополита Епифания.