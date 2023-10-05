В ООН відреагували на ракетний удар по селу Гроза, де загинули мирні жителі
Київ • УНН
КИЇВ. 5 жовтня. УНН. В Організації Об’єднаних Націй відреагували на ракетний удар по селу Гроза, що на Харківщині. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш у четвер рішуче засудив напад на село на північному сході України, через який загинули десятки людей. Заяви представників ООН цитує УНН.
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“Світлини, що надходять з села, де проживало всього трохи більше ніж 300 людей, жахають. ... Навмисне спрямування ударів по цивільних особах або цивільних об’єктах є воєнним злочином. Навмисне застосування завідомо непропорційних ударів є воєнним злочином”, — підкреслила гуманітарна координаторка Деніз Браун.
“Напади на цивільних осіб та цивільну інфраструктуру заборонені міжнародним гуманітарним правом, і вони мають бути негайно припинені”, — сказав прессекретар Генсека ООН Стефан Дюжаррік.
Нагадаємо
Ракетний удар росії по селищу Гроза став наймасовішим за кількістю загиблих на території Харківщини з початку повномасштабного вторгнення.
Ворожа ракета прилетіла у кафе, в якому саме проходив поминальний обід. У селі проживало 330 мешканців і з кожної сім’ї, з кожного двору одна людина була присутня на цих поминках.
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