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В ООН отреагировали на ракетный удар по селу Гроза, где погибли мирные жители

Киев • УНН

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КИЕВ. 5 октября. УНН. В Организации Объединенных Наций отреагировали на ракетный удар по селу Гроза, что на Харьковщине. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш в четверг решительно осудил нападение на село на северо-востоке Украины, из-за которого погибли десятки людей. Заявления представителей ООН цитирует УНН.

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Цитата

“Фотографии, поступающие из деревни, где проживало всего чуть более 300 человек, ужасают. Умышленное направление ударов по гражданским лицам или гражданским объектам является военным преступлением. Умышленное применение заведомо непропорциональных ударов является военным преступлением”, — подчеркнула гуманитарный координатор Дениз Браун.

“Нападения на гражданских лиц и гражданскую инфраструктуру запрещены международным гуманитарным правом, и они должны быть немедленно прекращены”, — сказал пресс-секретарь Генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Напомним

Ракетный удар России по поселку Гроза стал самым массовым по количеству погибших на территории Харьковщины с начала полномасштабного вторжения.

Вражеская ракета прилетела в кафе, в котором проходил поминальный обед. В селе проживало 330 жителей и из каждой семьи, с каждого двора один человек присутствовал на этих поминках.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: смертельный удар рф по селу Гроза: на Харьковщине объявлен трехдневный желоб

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