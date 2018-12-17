В ООН сьогодні вночі розглянуть резолюцію щодо мілітаризації Чорного і Азовського морів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 грудня. УНН. У Генеральній асамблеї ООН сьогодні вночі, о 22:00, буде розглядатися проект резолюції ООН у зв'язку з мілітаризацією Чорного і Азовського морів, до розробки якого долучилися понад 40 країн. Про це повідомляє УНН із посиланням на мікроблог постійного представництва України при ООН у Twitter.
“Сьогодні Генеральна Асамблея ООН розгляне проект резолюції „Проблема мілітаризації Автономної Республіки Крим та м.Севастополь (Україна), а також частин Чорного та Азовського морів“, яка була ініційована Україною. Початок о 22:00 год”, — йдеться у повідомленні.
Раніше Президент України Петро Порошенко вже повідомляв, що 17 грудня буде розглядатися проект резолюції ООН у зв'язку з мілітаризацією Чорного і Азовського морів. З його слів, Україна ініціювала цей процес. Він також додав, що вже 41 країна погодилaся бути співавторами цієї резолюції.
Нагадаємо, Україна поінформувала членів ГА ООН про дії Росії на Азові.