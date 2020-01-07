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В ООН розкритикували відмову США у видачі візи очільнику МЗС Ірана

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КИЇВ. 8 січня. УНН. США повинні виконувати візові зобов’язання країни, в якій перебуває штаб-квартира Організації Об’єднаних Націй. Про це заявив у вівторок на брифінгу речник генсека ООН Стефан Дюжаррік, коментуючи відмову у видачі візи США главі МЗС Ірану Джаваду Заріфі, інформує УНН.

Він підтвердив, що всесвітня організація залишиться залученою у рішення візових проблем представників держав, які прибувають на її заходи.

“Угода по відносинам (ООН) з країною перебування повинно виконуватися”, — підкреслив Дюжаррік. При цьому конкретне питання видачі візи главі МЗС Ісламської Республіки він адресував постпредства Ірану і США.

За словами Дюжарріка, постпредство Ірану в понеділок пов’язувалося з офісом генсека ООН з цього питання, у іранських дипломатів відбулася розмова з одним з високопоставлених представників секретаріату. Він також підтвердив, що ця тема зачіпалася в ході розмови Антоніу Гутерріша з Держсекретарем США Майком Помпео, проте не став розкривати деталі бесіди.

“Ми залишаємося в контакті з Держдепартаментом США з цього питання”, — запевнив представник Гутерріша.

У вівторок агентство Reuters з посиланням на американського чиновника повідомило про те, що США в понеділок відмовилися видати візу міністрові закордонних справ Ірану Мохаммад Джаваду Заріфі. Він повинен був взяти участь в запланованих раніше відкритих дебатах Ради Безпеки з питання про дотримання Статуту ООН. Рішення про відмову у візі пішло слідом за посиленням напруженості між двома країнами після того, як в результаті удару США в районі аеропорту Багдада в ніч на 3 січня був убитий командувач силами спеціального призначення “Аль-Кудс” Корпусу вартових ісламської революції (елітні частини ЗС Ірану ) Касем Сулеймані.

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