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В ООН раскритиковали отказ США в выдаче визы главе МИД Ирана

В ООН раскритиковали отказ США в выдаче визы главе МИД Ирана

Киев  •  УНН

 • 12322 просмотра

КИЕВ. 8 января. УНН. США должны выполнять визовые обязательства страны, в которой находится штаб-квартира Организации Объединенных Наций. Об этом заявил во вторник на брифинге пресс-секретарь генсека ООН Стефан Дюжаррик, комментируя отказ в выдаче визы США главе МИД Ирана Джаваду Зарифи, передает УНН.

Он подтвердил, что всемирная организация останется вовлеченной в решение визовых проблем представителей государств, прибывающих на ее мероприятия.

“Соглашение по отношениям (ООН) со страной пребывания должно выполняться”, — подчеркнул Дюжаррик. При этом конкретный вопрос выдачи визы главе МИД Исламской Республики он адресовал постпредству Ирана и США.

По словам Дюжаррика, постпредство Ирана в понедельник связывалось с офисом генсека ООН по этому вопросу, у иранских дипломатов состоялся разговор с одним из высокопоставленных представителей секретариата. Он также подтвердил, что эта тема затрагивалась в ходе разговора Антониу Гутерриша с госсекретарем США Майком Помпео, однако не стал раскрывать детали беседы.

“Мы остаемся в контакте с Госдепартаментом США по этому вопросу”, — заверил представитель Гутерриша.

Во вторник агентство Reuters со ссылкой на американского чиновника сообщило о том, что США в понедельник отказались выдать визу министру иностранных дел Ирана Мохаммад Джаваду Зарифи. Он должен был принять участие в запланированных ранее открытых дебатах Совета Безопасности по вопросу о соблюдении Устава ООН. Решение об отказе в визе последовало вслед за усилением напряженности между двумя странами после того, как в результате удара США в районе аэропорта Багдада в ночь на 3 января был убит командующий силами специального назначения “Аль-Кудс” Корпуса стражей исламской революции (элитные части ВС Ирана) Касем Сулеймани.

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