В ООН надзвичайно стурбовані збільшенням кількості жертв серед цивільних на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Голова Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні Матильда Богнер надзвичайно стурбована збільшенням кількості випадків загибелі і поранення цивільних осіб в зоні конфлікту на сході України. Про це йдеться в заяві Богнер, передає УНН.
“Я надзвичайно стурбована збільшенням кількості випадків загибелі і поранення цивільних осіб в зоні конфлікту, особливо в результаті артилерійських обстрілів і обстрілів зі стрілецької зброї і легких озброєнь”, — заявила Богнер.
Вона нагадала, що у березні 2020 року Місія зафіксувала два випадки загибелі та 14 випадків поранення цивільних осіб від таких обстрілів з обох боків від лінії зіткнення.
“Важливо пам’ятати, що всі сторони конфлікту зобов’язані керуватися міжнародним гуманітарним правом, включаючи зобов’язання по веденню бойових дій, які регулюються принципами розрізнення, пропорційності та вжиття запобіжних заходів”, — наголосила очільниця місії.
Богнер зокрема висловила стурбованість повідомленнями про загибель цивільної жінки та поранення цивільного чоловіка вчора в Широкій Балці (Донецька область), ймовірно, в результаті удару з безпілотного літального апарату. Вона додала, що місія працює над уточненням обставин цього інциденту.
“Наступного тижня збройний конфлікт на сході України, що забрав уже більше 3 500 цивільних життів, вступить в свій сьомий рік. Моніторингова місія ООН з прав людини в Україні закликає всі сторони, які беруть участь в бойових діях в Донецькій і Луганській областях вжити максимальних зусиль для дотримання правил і звичаїв війни і забезпечення стійкого припинення вогню. Загибель і поранення цивільних осіб повинні припинитися”, — підкреслила Богнер.
Як повідомляв УНН, за весь період конфлікту на Донбасі, з 14 квітня 2014 року по 31 березня цього року з урахуванням загиблих на борту рейсу MH17 “Малайзійських авіаліній” загальна кількість загиблих серед цивільного населення у зв’язку з конфліктом становить щонайменше 3353 осіб.