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В ООН чрезвычайно обеспокоены увеличением количества жертв среди гражданских на Донбассе

В ООН чрезвычайно обеспокоены увеличением количества жертв среди гражданских на Донбассе

Киев  •  УНН

 • 13139 просмотра

КИЕВ. 10 апреля. УНН. Председатель Мониторинговой миссии ООН по правам человека в Украине Матильда Богнер чрезвычайно обеспокоена увеличением количества случаев гибели и ранения гражданских лиц в зоне конфликта на востоке Украины. Об этом говорится в заявлении Богнер, передает УНН.

"Я очень обеспокоена увеличением количества случаев гибели и ранения гражданских лиц в зоне конфликта, особенно в результате артиллерийских обстрелов и обстрелов из стрелкового оружия и легких вооружений", - заявила Богнер.

Она напомнила, что в марте 2020 Миссия зафиксировала два случая гибели и 14 случаев ранения гражданских лиц от таких обстрелов с обеих сторон от линии соприкосновения.

"Важно помнить, что все стороны конфликта должны руководствоваться международным гуманитарным правом, включая обязательства по ведению боевых действий, которые регулируются принципами различия, пропорциональности и принятия мер", - отметила руководительница миссии.

Богнер в частности выразила обеспокоенность сообщениями о гибели гражданской женщины и ранения гражданского мужчины вчера в Широкой Балке (Донецкая область), вероятно, в результате удара с беспилотного летательного аппарата. Она добавила, что миссия работает над уточнением обстоятельств этого инцидента.

"На следующей неделе вооруженный конфликт на востоке Украины, унесший уже более 3500 гражданских жизней, вступит в свой седьмой год. Мониторинговая миссия ООН по правам человека в Украине призывает все стороны, участвующие в боевых действиях в Донецкой и Луганской областях принять максимальные усилия для соблюдения правил и обычаев войны и обеспечения устойчивого прекращения огня. Гибель и ранения гражданских лиц должны прекратиться", - подчеркнула Богнер.

Как сообщал УНН, за весь период конфликта на Донбассе, с 14 апреля 2014 года по 31 марта этого года с учетом погибших на борту рейса MH17 "Малайзийских авиалиний" общее число погибших среди гражданского населения в связи с конфликтом составляет не менее 3353 человек.

Украинские Национальные Новости

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