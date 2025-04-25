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рф, попередньо, вдарила по Києву північнокорейською балістиною ракетою, спецслужби перевіряють деталі - Зеленський
24 квітня, 18:25 • 13613 перегляди

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В онлайн-магазині Трампа почали продавати товари з написом "Trump 2028"

Київ • УНН

 • 342 перегляди

В онлайн-магазині Дональда Трампа з'явилися кепки та футболки з написом "Trump 2028". Це може свідчити про намір Трампа балотуватися на третій термін.

В онлайн-магазині Трампа почали продавати товари з написом "Trump 2028"

В онлайн-магазині президента США Дональда Трампа почався продаж товарів з написом "Trump 2028". Про це повідомляє УНН із посиланням на Politico.

Деталі

В асортименті на даний момент представлені кепки та футболки. Кепки продаються за ціною 50 доларів, вартість футболок становить 36 доларів.

Майбутнє виглядає світлим! Змініть правила за допомогою кепки "Trump 2028". Вона стане вашою новою модною кепкою

- йдеться в описі до товару.

Видання зазначає, що такий крок "є останнім свідченням - навіть несерйозним" - того, що Трамп хоче балотуватися на третій термін.

Нагадаємо

Раніше цього місяця видання Daily Mail повідомило, що президент США Дональд Трамп може бути главою Білого дому до 2037 року через лазівку в американській Конституції. Йдетья про трактування 22-ї поправки до Основного Закону, яка обмежує президентство двома термінами.

Наприкінці березня Дональд Трамп заявив, що існують способи обійти конституційне обмеження на два терміни. Він не виключив балотування на третій термін, але не розкрив деталі.

Трамп заявив, що має "власний крайній термін" для мирної угоди з Україною24.04.25, 20:40 • 6476 переглядiв

Вадим Хлюдзинський

Вадим Хлюдзинський

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