В онлайн-магазине Трампа начали продавать товары с надписью "Trump 2028"

В онлайн-магазине президента США Дональда Трампа началась продажа товаров с надписью "Trump 2028". Об этом сообщает УНН со ссылкой на Politico.

Детали

В ассортименте на данный момент представлены кепки и футболки. Кепки продаются по цене 50 долларов, стоимость футболок составляет 36 долларов.

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Издание отмечает, что такой шаг "является последним свидетельством - даже несерьезным" - того, что Трамп хочет баллотироваться на третий срок.

Напомним

Ранее в этом месяце издание Daily Mail сообщило, что президент США Дональд Трамп может быть главой Белого дома до 2037 года из-за лазейки в американской Конституции. Речь идет о трактовке 22-й поправки к Основному Закону, которая ограничивает президентство двумя сроками.

В конце марта Дональд Трамп заявил, что существуют способы обойти конституционное ограничение на два срока. Он не исключил баллотировку на третий срок, но не раскрыл детали.

Трамп заявил, что у него есть "собственный крайний срок" для мирного соглашения с Украиной