В Олександрівській лікарні розповіли, як діятимуть у випадку виявлення підозри на коронавірус

"Ми готові. Я скажу, що тестування буде проходити при визначенні випадку, який підозрілий, за стандартами ВООЗ і нашого Міністерства охорони здоров’я. Якщо лікар ухвалить рішення, що випадок підозрілий – то пацієнт, в першу чергу, буде протестований на всі віруси респіраторної групи: грипу, RS, аденовіруси, і інші віруси, а потім тільки, якщо це підозрілий випадок і не підтверджуються ці захворювання і залишиться підозра – матеріал для дослідження буде направлений в референс-лабораторію нашого Центру громадського здоров’я, і вони відправляють далі матеріал для дослідження в іншу лабораторію", - сказала Людмила Мінова.

Вона також зазначила, що в лікарні очікують, що скоро будуть тести, і вони зможуть проводити дослідження. Але їх будуть проводити в єдиній лабораторії в Києві і в Україні – в референс-лабораторії Громадського центру здоров’я.

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"Якщо виникне підозра, що в когось є випадки захворювання, чи підозрілі випадки – в нас є палати, обладнані приймати, надавати медичну допомогу і обстежувати. Лікування буде відбуватися в нашій лікарні. Якщо стан пацієнта середньої важкості, не важкий – лікування буде відбуватися в відділенні. Якщо пацієнт буде в важкому стані, буде потребувати більш інтенсивної терапії – то воно буде відбуватися в відділенні реанімації відділення інтенсивної терапії для інфекційних хворих. Але все це в нашій лікарні, в нашому корпусі. Лікування буде здійснюватися симптоматичне і буде проводитися згідно з протоколом лікування вірусних пневмоній. Етіотропного специфічного лікування проти цього вірусу в світі не існує", - додала Людмила Мінова.

Інфекціоніст також зазначила, що хворим будуть давати ліки для зменшення температури і надавати кисневу підтримку. Якщо відбудеться приєднання бактеріальної інфекції - пневмонії – будуть вживатись антибактеріальні засоби лікування.

Нагадаємо, в Україні не виявили жодного випадку інфікування смертельним коронавірусом.