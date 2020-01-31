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В Україні не виявили жодного випадку інфікування смертельним коронавірусом - МОЗ

Київ • УНН

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КИЇВ. 31 січня. УНН. В Україні не виявлено жодного випадку інфікування коронавірусом Китайського походження. Про це під час пресбрифінгу "Оголошення ВООЗ про надзвичайну ситуацію міжнародного значення щодо поширення нового коронавірусу у світі" повідомив заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль, передає кореспондент УНН.

В Україні не виявили жодного випадку інфікування смертельним коронавірусом - МОЗ

"Загалом ситуація на сьогодні виглядає цілком нормальною. Не виявлено жодного випадку інфікування коронавірусом китайського походження", - сказав Дмитро Коваль.

Він додав, що в МОЗ знають про наявність в кожному регіоні засобів, які необхідні для боротьби з коронавірусом та для лікування людей, якщо з’являться випадки захворювання.

Нагадаємо, в МОЗ оцінили ймовірність того, що коронавірус вже в Україні, як середню.

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