В Україні не виявили жодного випадку інфікування смертельним коронавірусом - МОЗ
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. В Україні не виявлено жодного випадку інфікування коронавірусом Китайського походження. Про це під час пресбрифінгу "Оголошення ВООЗ про надзвичайну ситуацію міжнародного значення щодо поширення нового коронавірусу у світі" повідомив заступник міністра охорони здоров’я Дмитро Коваль, передає кореспондент УНН.
"Загалом ситуація на сьогодні виглядає цілком нормальною. Не виявлено жодного випадку інфікування коронавірусом китайського походження", - сказав Дмитро Коваль.
Він додав, що в МОЗ знають про наявність в кожному регіоні засобів, які необхідні для боротьби з коронавірусом та для лікування людей, якщо з’являться випадки захворювання.
Нагадаємо, в МОЗ оцінили ймовірність того, що коронавірус вже в Україні, як середню.