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Украина сегодня в трауре по погибшим в результате атаки рф на Кривой Рог
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В Украине не обнаружили ни одного случая инфицирования смертельным коронавирусом - Минздрав

Киев • УНН

 • 11427 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. В Украине не обнаружено ни одного случая инфицирования коронавирусом Китайского происхождения. Об этом во время пресс-брифинга "Объявление ВОЗ о чрезвычайной ситуации международного значения относительно распространения нового коронавируса в мире" сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль, передает корреспондент УНН.

В Украине не обнаружили ни одного случая инфицирования смертельным коронавирусом - Минздрав

"В целом ситуация на сегодня выглядит вполне нормальной. Не обнаружено ни одного случая инфицирования коронавирусом китайского происхождения", - сказал Дмитрий Коваль.

Он добавил, что в Минздраве знают о наличии в каждом регионе средств, которые необходимы для борьбы с коронавирусом и для лечения людей, если появятся случаи заболевания.

Напомним, в Минздраве оценили вероятность того, что коронавирус уже в Украине, как среднюю.

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