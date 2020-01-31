В Украине не обнаружили ни одного случая инфицирования смертельным коронавирусом - Минздрав
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. В Украине не обнаружено ни одного случая инфицирования коронавирусом Китайского происхождения. Об этом во время пресс-брифинга "Объявление ВОЗ о чрезвычайной ситуации международного значения относительно распространения нового коронавируса в мире" сообщил заместитель министра здравоохранения Дмитрий Коваль, передает корреспондент УНН.
"В целом ситуация на сегодня выглядит вполне нормальной. Не обнаружено ни одного случая инфицирования коронавирусом китайского происхождения", - сказал Дмитрий Коваль.
Он добавил, что в Минздраве знают о наличии в каждом регионе средств, которые необходимы для борьбы с коронавирусом и для лечения людей, если появятся случаи заболевания.
Напомним, в Минздраве оценили вероятность того, что коронавирус уже в Украине, как среднюю.