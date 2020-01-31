Обіцяні МОЗ тест-системи для виявлення коронавірусу - на фінальному етапі перевірки
Київ • УНН
КИЇВ. 31 січня. УНН. Тест-системи для виявлення нового коронавірусу, що в Україні мали з’явитися до кінця цього тижня, знаходяться на фінальному етапі перевірки та тестування. Про це заявив на брифінгу щодо поширення коронавірусу у світі в.о. генерального директора Центру громадського здоров’я України Ігор Кузін, передає кореспондент УНН.
"На сьогодні ми ще очікуємо ці поставки. Ми маємо підтвердження від компанії виробника, що вони на фінальному етапі перевірки та тестування, тому ми очікуємо їх найближчим часом в Україні", - повідомив Кузін.
Він зазначив, що ці тест-системи очікують й інші європейські країни, і це пов’язано не зі спроможність країн їх привезти, а з технологічним циклом їх виробництва, оскільки це - новий коронавірус. Проте, за його інформацією, "за останні два-три тижні, у нас не було такої ситуації, щоб ми направляли зразки до європейської лабораторії".
"Щодо тест-систем: планується поставка одного комплекту, що розрахований на 100 досліджень. Ця тест-система буде залишатись на національному рівні в національній референс-лабораторії. Коли ми вже зможемо отримати наступні поставки, ми будемо їх розподіляти на регіональному рівні, якщо в тому буде потреба. Поки мінімальне замовлення, що ми зараз сформували, складає 4 тест-системи. Перша поставка – це одна тест-система, друга поставка – це три тест-системи", - резюмував він.
Нагадаємо, як повідомляли в МОЗ 28 січня 2020 року, в кінці цього тижня або на початку наступного в Україні з’являться тест-системи для менш тривалого діагностування коронавірусу.