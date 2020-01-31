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Обещанные МОЗ тест-системы для выявления коронавируса - на финальном этапе проверки

Киев • УНН

 • 14489 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. Тест-системы для выявления нового коронавируса, что в Украине должны появиться до конца этой недели, находятся на финальном этапе проверки и тестирования. Об этом заявил на брифинге по распространению коронавируса в мире и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.

Обещанные МОЗ тест-системы для выявления коронавируса - на финальном этапе проверки

"На сегодня мы еще ожидаем эти поставки. Мы имеем подтверждение от компании производителя, что они на финальном этапе проверки и тестирования, поэтому мы ожидаем их в ближайшее время в Украине", - сообщил Кузин.

Он отметил, что эти тест-системы ожидают и другие европейские страны, и это связано не со способностью стран их привезти, а с технологическим циклом их производства, поскольку это - новый коронавирус. Однако, по его информации, "за последние две-три недели, у нас не было такой ситуации, чтобы мы направляли образцы европейской лаборатории".

"Касательно тест-систем: планируется поставка одного комплекта, который рассчитан на 100 исследований. Эта тест-система будет оставаться на национальном уровне в национальной референс-лаборатории. Когда мы уже сможем получить следующие поставки, мы будем их разделять на региональном уровне, если в этом будет необходимость. Пока минимальный заказ, что мы сейчас сформировали, составляет 4 тест-системы. Первая поставка - это одна тест-система, вторая поставка - это три тест-системы", - резюмировал он.

Напомним, как сообщали в Минздраве 28 января 2020 года, в конце этой недели или в начале следующей в Украине появятся тест-системы для менее длительного диагностирования коронавируса.

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