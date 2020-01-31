Обещанные МОЗ тест-системы для выявления коронавируса - на финальном этапе проверки
Киев • УНН
КИЕВ. 31 января. УНН. Тест-системы для выявления нового коронавируса, что в Украине должны появиться до конца этой недели, находятся на финальном этапе проверки и тестирования. Об этом заявил на брифинге по распространению коронавируса в мире и.о. генерального директора Центра общественного здоровья Украины Игорь Кузин, передает корреспондент УНН.
"На сегодня мы еще ожидаем эти поставки. Мы имеем подтверждение от компании производителя, что они на финальном этапе проверки и тестирования, поэтому мы ожидаем их в ближайшее время в Украине", - сообщил Кузин.
Он отметил, что эти тест-системы ожидают и другие европейские страны, и это связано не со способностью стран их привезти, а с технологическим циклом их производства, поскольку это - новый коронавирус. Однако, по его информации, "за последние две-три недели, у нас не было такой ситуации, чтобы мы направляли образцы европейской лаборатории".
"Касательно тест-систем: планируется поставка одного комплекта, который рассчитан на 100 исследований. Эта тест-система будет оставаться на национальном уровне в национальной референс-лаборатории. Когда мы уже сможем получить следующие поставки, мы будем их разделять на региональном уровне, если в этом будет необходимость. Пока минимальный заказ, что мы сейчас сформировали, составляет 4 тест-системы. Первая поставка - это одна тест-система, вторая поставка - это три тест-системы", - резюмировал он.
Напомним, как сообщали в Минздраве 28 января 2020 года, в конце этой недели или в начале следующей в Украине появятся тест-системы для менее длительного диагностирования коронавируса.