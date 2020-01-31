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В Александровской больнице рассказали, как будут действовать в случае обнаружения подозрения на коронавирус

Киев • УНН

 • 33770 просмотра

КИЕВ. 31 января. УНН. В Александровской клинической больнице Киева рассказали, что, в случае появления пациентов с подозрением на коронавирус, их протестируют на все вирусы респираторной группы, и если подозрение остается - передадут материал для исследования в референс-лабораторию Центра общественного здоровья. Больных планируют лечить в Александровской больнице с помощью симптоматического лечения вирусных пневмоний. Об этом корреспонденту УНН рассказала заведующая инфекционным отделением Александровской больницы Людмила Минова.

В Александровской больнице рассказали, как будут действовать в случае обнаружения подозрения на коронавирус

"Мы готовы. Я скажу, что тестирование будет проходить при определении случая, который подозрительный, по стандартам ВОЗ и нашего Министерства здравоохранения. Если врач примет решение, что случай подозрительный - то пациент, в первую очередь, будет протестирован на все вирусы респираторной группы: гриппа, RS, аденовирусы и другие вирусы, а потом только, если это подозрительный случай и не подтверждаются эти заболевания и останется подозрение - материал для исследования будет направлен в референс-лабораторию нашего Центра общественного здоровья, и они отправляют дальше материал для исследования в другую лабораторию", - сказала Людмила Минова.

Она также отметила, что в больнице ожидают, что скоро будут тесты, и они смогут проводить исследования. Но будут проводить в единой лаборатории в Киеве и в Украине - в референс-лаборатории Общественного центра здоровья.

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"Если возникнет подозрение, что у кого-то есть случаи заболевания, или подозрительные случаи - у нас есть палаты, оборудованные принимать, оказывать медицинскую помощь и обследовать. Лечение будет проходить в нашей больнице. Если состояние пациента средней тяжести, не тяжелое - лечение будет происходить в отделении. Если пациент будет в тяжелом состоянии, потребует более интенсивной терапии - то оно будет происходить в отделении реанимации отделения интенсивной терапии для инфекционных больных. Но все это в нашей больнице, в нашем корпусе. Лечение будет осуществляться симптоматическое и будет проводиться в соответствии с протоколом лечения вирусных пневмоний. Этиотропного специфического лечения против этого вируса в мире не существует", - добавила Людмила Минова.

Инфекционист также отметила, что больным будут давать лекарства для уменьшения температуры и предоставлять кислородную поддержку. Если произойдет присоединение бактериальной инфекции - пневмонии - будут использоваться антибактериальные средства лечения.

Напомним, в Украине не обнаружили ни одного случая инфицирования смертельным коронавирусом.

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