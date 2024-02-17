В окупованому Мелітополі під час змагань у спорткомплексі пролунав вибух - ОВА

У тимчасово окупованому Мелітополі сьогодні пролунав потужний вибух під час проведення спортивних змагань у спортивному комплексі, окупанти оголосили термінову евакуацію дітей з будівлі, повідомив у суботу голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.

Окупанти не тільки безперестанку завдають авіаційних ударів по підконтрольній Україні території, вони ще й самі створюють "надзвичайні ситуації" на ТОТ. Мешканці повідомляють, що сьогодні під час проведення спортивних змагань в мелітопольському спортивному комплексі № 3 було чутно потужний вибух, який незабаром почав супроводжуватись терміновою евакуацією дітей з будівлі.