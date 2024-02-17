В окупованому Мелітополі під час змагань у спорткомплексі пролунав вибух - ОВА
Київ • УНН
У спортивному комплексі в окупованому Мелітополі під час дитячого спортивного заходу стався вибух, окупанти евакуювали дітей.
У тимчасово окупованому Мелітополі сьогодні пролунав потужний вибух під час проведення спортивних змагань у спортивному комплексі, окупанти оголосили термінову евакуацію дітей з будівлі, повідомив у суботу голова Запорізької ОВА Іван Федоров, пише УНН.
Окупанти не тільки безперестанку завдають авіаційних ударів по підконтрольній Україні території, вони ще й самі створюють "надзвичайні ситуації" на ТОТ. Мешканці повідомляють, що сьогодні під час проведення спортивних змагань в мелітопольському спортивному комплексі № 3 було чутно потужний вибух, який незабаром почав супроводжуватись терміновою евакуацією дітей з будівлі.
З його слів, "на місце приїхали швидкі та "милиция".
"Будівля, звісно, оточена, віконне скло вилетіло. Окупанти використовують будь-які методи, навіть цинічні. Сьогодні їх мішенню стали діти…", - вказав Федоров.
"Закликаю мелітопольців та всіх жителів ТОТ бути максимально обережними! Ворог підступний!" - наголосив він.
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