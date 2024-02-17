В оккупированном Мелитополе во время соревнований в спорткомплексе прогремел взрыв - ОВА

Во временно оккупированном Мелитополе сегодня прогремел мощный взрыв во время проведения спортивных соревнований в спортивном комплексе, оккупанты объявили срочную эвакуацию детей из здания, сообщил в субботу глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Оккупанты не только беспрестанно наносят авиационные удары по подконтрольной Украине территории, они еще и сами создают "чрезвычайные ситуации" на ВОТ. Жители сообщают, что сегодня во время проведения спортивных соревнований в мелитопольском спортивном комплексе № 3 был слышен мощный взрыв, который вскоре начал сопровождаться срочной эвакуацией детей из здания. - написал Федоров в Telegram.

По его словам, "на место приехали скорые и "милиция".

"Здание, конечно, оцеплено, оконное стекло вылетело. Оккупанты используют любые методы, даже циничные. Сегодня их мишенью стали дети..." - указал Федоров.

"Призываю мелитопольцев и всех жителей ВОТ быть максимально осторожными! Враг коварен!" - подчеркнул он.

В оккупированном Мелитополе российские захватчики планируют создать первый "Центр юнармейской подготовки"