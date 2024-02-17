В оккупированном Мелитополе во время соревнований в спорткомплексе прогремел взрыв - ОВА
Киев • УНН
В спортивном комплексе в оккупированном Мелитополе во время детского спортивного мероприятия произошел взрыв, оккупанты эвакуировали детей.
Во временно оккупированном Мелитополе сегодня прогремел мощный взрыв во время проведения спортивных соревнований в спортивном комплексе, оккупанты объявили срочную эвакуацию детей из здания, сообщил в субботу глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.
Оккупанты не только беспрестанно наносят авиационные удары по подконтрольной Украине территории, они еще и сами создают "чрезвычайные ситуации" на ВОТ. Жители сообщают, что сегодня во время проведения спортивных соревнований в мелитопольском спортивном комплексе № 3 был слышен мощный взрыв, который вскоре начал сопровождаться срочной эвакуацией детей из здания.
По его словам, "на место приехали скорые и "милиция".
"Здание, конечно, оцеплено, оконное стекло вылетело. Оккупанты используют любые методы, даже циничные. Сегодня их мишенью стали дети..." - указал Федоров.
"Призываю мелитопольцев и всех жителей ВОТ быть максимально осторожными! Враг коварен!" - подчеркнул он.
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В оккупированном Мелитополе во время соревнований в спорткомплексе прогремел взрыв - ОВА
В спортивном комплексе в оккупированном Мелитополе во время детского спортивного мероприятия произошел взрыв, оккупанты эвакуировали детей.
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