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В оккупированном Мелитополе во время соревнований в спорткомплексе прогремел взрыв - ОВА

В оккупированном Мелитополе во время соревнований в спорткомплексе прогремел взрыв - ОВА

Киев  •  УНН

17 февраля 2024, 13:00  •  16451 просмотра

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В спортивном комплексе в оккупированном Мелитополе во время детского спортивного мероприятия произошел взрыв, оккупанты эвакуировали детей.

Во временно оккупированном Мелитополе сегодня прогремел мощный взрыв во время проведения спортивных соревнований в спортивном комплексе, оккупанты объявили срочную эвакуацию детей из здания, сообщил в субботу глава Запорожской ОВА Иван Федоров, пишет УНН.

Оккупанты не только беспрестанно наносят авиационные удары по подконтрольной Украине территории, они еще и сами создают "чрезвычайные ситуации" на ВОТ. Жители сообщают, что сегодня во время проведения спортивных соревнований в мелитопольском спортивном комплексе № 3 был слышен мощный взрыв, который вскоре начал сопровождаться срочной эвакуацией детей из здания.

- написал Федоров в Telegram.

По его словам, "на место приехали  скорые и "милиция".

"Здание, конечно, оцеплено, оконное стекло вылетело. Оккупанты используют любые методы, даже циничные. Сегодня их мишенью стали дети..." - указал Федоров.

"Призываю мелитопольцев и всех жителей ВОТ быть максимально осторожными! Враг коварен!" - подчеркнул он.

В оккупированном Мелитополе российские захватчики планируют создать первый "Центр юнармейской подготовки"7 февраля 2024, 15:56 • 21262 просмотра

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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ivan-fedorov-politykИван Федоров
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В окупованому Мелітополі під час змагань у спорткомплексі пролунав вибух - ОВА
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В оккупированном Мелитополе во время соревнований в спорткомплексе прогремел взрыв - ОВА

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