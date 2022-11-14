В окупованому Маріуполі щотижня вмирає близько 150 людей - міська рада
Київ • УНН
КИЇВ. 14 листопада. УНН. У Маріуполі щотижня вмирає близько 150 людей - тобто майже 25 людей щодня. Про це йдеться у повідомленні Мірупольської міської ради, передає УНН.
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За даними міської ради Маріуполя, "дітей майже не народжують, під окупацією місто вмирає".
Щотижня в окупованому місті народжується близько 5-6 дітей. У порівнянні, до повномасштабного вторгнення росіян, в українському Маріуполі на світ з’являлося близько 50-ти діток щотижня, додали у міській раді.
"Рівень смертності зріс у чотири-п’ять разів у порівнянні з довоєнним періодом. Тож росіяни принесли з собою смерть та безнадію. Віра лише в одне – повернення Маріуполя під український прапор!" - йдеться у повдіомленні.
Додамо
На маріупольському цвинтарі у Старому Криму у Донецькій області з’явився новий сектор братських могил №21.
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