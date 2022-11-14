В окупованому Маріуполі щотижня вмирає близько 150 людей - міська рада

Деталі

За даними міської ради Маріуполя, "дітей майже не народжують, під окупацією місто вмирає".

Щотижня в окупованому місті народжується близько 5-6 дітей. У порівнянні, до повномасштабного вторгнення росіян, в українському Маріуполі на світ з’являлося близько 50-ти діток щотижня, додали у міській раді.

"Рівень смертності зріс у чотири-п’ять разів у порівнянні з довоєнним періодом. Тож росіяни принесли з собою смерть та безнадію. Віра лише в одне – повернення Маріуполя під український прапор!" - йдеться у повдіомленні.

Додамо

На маріупольському цвинтарі у Старому Криму у Донецькій області з’явився новий сектор братських могил №21.

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