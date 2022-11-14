В оккупированном Мариуполе еженедельно умирает около 150 человек – городской совет
Киев • УНН
КИЕВ. 14 ноября. УНН. В Мариуполе еженедельно умирает около 150 человек – то есть почти 25 человек ежедневно. Об этом говорится в сообщении Мирупольского городского совета, передает УНН.
Детали
По данным городского совета Мариуполя, "детей почти не рожают, под оккупацией город умирает".
Еженедельно в оккупированном городе рождается около 5-6 детей. В сравнении, к полномасштабному вторжению россиян, в украинском Мариуполе на свет появлялось около 50-ти деток еженедельно, добавили в городском совете.
"Уровень смертности вырос в четыре-пять раз по сравнению с довоенным периодом. Поэтому россияне принесли с собой смерть и безнадежность. Вера только в одно – возвращение Мариуполя под украинский флаг!" - говорится в сообщении.
Добавим
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