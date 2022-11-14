В оккупированном Мариуполе еженедельно умирает около 150 человек – городской совет

Детали

По данным городского совета Мариуполя, "детей почти не рожают, под оккупацией город умирает".

Еженедельно в оккупированном городе рождается около 5-6 детей. В сравнении, к полномасштабному вторжению россиян, в украинском Мариуполе на свет появлялось около 50-ти деток еженедельно, добавили в городском совете.

"Уровень смертности вырос в четыре-пять раз по сравнению с довоенным периодом. Поэтому россияне принесли с собой смерть и безнадежность. Вера только в одно – возвращение Мариуполя под украинский флаг!" - говорится в сообщении.

Добавим

На мариупольском кладбище в Старом Крыму в Донецкой области появился новый сектор братских могил №21.

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