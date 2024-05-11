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В окупованому Маріуполі прогриміли вибухи

В окупованому Маріуполі прогриміли вибухи

Київ • УНН

 • 27000 перегляди

В окупованому росією місті Маріуполь, Україна, пролунали вибухи, подробиці яких наразі невідомі.

Вибухи пролунали в окуповнаому Маріуполі, деталі наразі невідомі, передає УНН із посиланням на повідомлення міської ради Маріуполя у Telegram.

"В окупованому місті чутно вибухи. Жителі повідомляють, що особливо гучно у Приморському районі. Окупаційні пабліки наразі про деталі не розголошують", - йдеться у повідомленні.

У Спротиві Маріуполя повідомляють також про вибухи за межами міста.

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Антоніна Туманова

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