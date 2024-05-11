В окупованому Маріуполі прогриміли вибухи
Київ • УНН
В окупованому росією місті Маріуполь, Україна, пролунали вибухи, подробиці яких наразі невідомі.
Вибухи пролунали в окуповнаому Маріуполі, деталі наразі невідомі, передає УНН із посиланням на повідомлення міської ради Маріуполя у Telegram.
"В окупованому місті чутно вибухи. Жителі повідомляють, що особливо гучно у Приморському районі. Окупаційні пабліки наразі про деталі не розголошують", - йдеться у повідомленні.
У Спротиві Маріуполя повідомляють також про вибухи за межами міста.
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