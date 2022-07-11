В окупованому Маріуполі після дощів вулиці потопають у нечистотах

Цитата

"Маріуполь. Гарна новина - вода є. Погана - її забагато. Очікувано - перша гроза і місто перетворено на Венецію. Гірше - на Венецію з нечистот. Забиті зливи відводи та каналізація опинились на вулицях. Озера. Річки", - написав він.

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За його інформацією, якщо така погода протримається декілька днів, то будинки, які найбільше постраждали від обстрілів, почнуть падати.

"Що зараз відбувається у будинках та квартирах, де пошкоджено дах (а таких абсолютна більшість) - важко уявити. Маріуполь - місто, де кожний прояв погоди стає катастрофою", - заявив Андрющенко.

Він закликав мирних мешканців вимагати від окупантів термінову водолазну чистку стоків.

Доповнення

У Маріуполі через загибель російський саперів окупанти хочуть кинути на розбір та розчистку "Азовсталі" місцевих жителів.

Російські окупанти поновили ексгумацію по дворах багатоповерхових житлових будинків у Маріуполі. Військові допитують мешканців щодо подробиць гибелі. У підсумку за "прозорим натяком" людини з автоматом, всіх вбила "українська армія", зазначив радник міського голови.