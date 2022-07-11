Через загибель російських саперів окупанти хочуть кинути маріупольців на розчистку "Азовсталі"

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"У зв’язку з підривом саперів росії в суботу на ММК ім. Ілліча та на Азовсталі отримано команду розбір та розчистку заводів проводити виключно робітниками – маріупольцями", - повідомив Андрющенко.

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За його словами, задля активізації та збільшення маріупольців на цих роботах надано команду поширювати плітки про те, що "завод купили китайці, зараз працюєте безкоштовно, щоб вони могли почати роботи і одразу всіх, хто був на завалах беруть на високу зарплату".

"Росіяни більше до процесу розмінування долучені не будуть задля збереження особового складу. Перекладаючи на людську – маріупольців просто не шкода, а спеців з російської армії та мнс треба берегти", - резюмував він.

Нагадаємо

9 липня у Маріуполі пролунала низка вибухів. У результаті одного з них - загинуло три сапери, а у результаті іншого - виникла пожежа на території Азовсталі, також є попередня інформація про постраждалих.