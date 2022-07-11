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Через загибель російських саперів окупанти хочуть кинути маріупольців на розчистку "Азовсталі"

Через загибель російських саперів окупанти хочуть кинути маріупольців на розчистку "Азовсталі"

Київ • УНН

 • 113754 перегляди

КИЇВ. 11 липня. УНН. У Маріуполі через загибель російський саперів окупанти хочуть кинути на розбір та розчистку "Азовсталі" місцевих жителів. Про це в Telegram повідомив радник мера міста Петро Андрющенко, інформує УНН.

Цитата

"У зв’язку з підривом саперів росії в суботу на ММК ім. Ілліча та на Азовсталі отримано команду розбір та розчистку заводів проводити виключно робітниками – маріупольцями", - повідомив Андрющенко.

Деталі

За його словами, задля активізації та збільшення маріупольців на цих роботах надано команду поширювати плітки про те, що "завод купили китайці, зараз працюєте безкоштовно, щоб вони могли почати роботи і одразу всіх, хто був на завалах беруть на високу зарплату".

"Росіяни більше до процесу розмінування долучені не будуть задля збереження особового складу. Перекладаючи на людську – маріупольців просто не шкода, а спеців з російської армії та мнс треба берегти", - резюмував він.

Нагадаємо

9 липня у Маріуполі пролунала низка вибухів. У результаті одного з них - загинуло три сапери, а у результаті іншого - виникла пожежа на території Азовсталі, також є попередня інформація про постраждалих.

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