Мінус три російських сапери: у Маріуполі пролунали вибухи, один з них поблизу Азовсталі

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За словами Андрющенка, сьогодні в 5:56 ранку в районі ММК ім. Ілліча пролунав вибух, який чуло все місто. Центр, Житловий мікрорайони 17; 23 та навіть до Сартани будинки здригнулись.

"Окупанти замовчують і зрозуміло чому. Ще один палкий привіт переказав окупантам від нашого Героїчного Гарнізону Маріуполя. Криворуке розмінування відправило трьох російських саперів одразу в трупу Кобзона. Маріуполь продовжує відплату та мститься навіть в такий спосіб", - повідомив радник мера.

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Згодом стало відомо, що приблизно в 12-30 ще один вибух.

"Цього разу в районі Азовсталі. Одночасно на території Азовсталі виникла пожежа. Військовими оточено район починаючи з району Амстора на Лівобережнлму районі. За попередньою інформацією горять залишки вугілля. Попередньо є постраждалі серед окупантів. Чекаємо на підтвердження. Але в будь-якому разі новину можна назвати доброю. Маріуполь мститься", - написав Андрющенко.

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