Минус три российских сапера: в Мариуполе раздались взрывы, один из них вблизи Азовстали
Киев • УНН
КИЕВ. 9 июля. УНН. В Мариуполе раздался ряд взрывов. В результате одного из них - погибли три сапера, а в результате другого - возник пожар на территории Азовстали, также есть предварительная информация о пострадавших. Об этом в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, информирует УНН.
Детали
По словам Андрющенко, сегодня в 5:56 утра в районе ММК им. Ильича прогремел взрыв, который слышал весь город. Центр, Жилой микрорайоны 17; 23 и даже в Сартане дома дрогнули.
"Оккупанты умалчивают и понятно почему. Еще один горячий привет передал оккупантам от нашего Героического Гарнизона Мариуполя. Криворукое разминирование отправило трех российских саперов сразу в труппу Кобзона. Мариуполь продолжает возмездие и мстит даже таким образом", - сообщил он.
Добавим
Впоследствии стало известно, что примерно в 12-30 еще один взрыв.
"На этот раз в районе Азовстали. Одновременно на территории Азовстали возник пожар. Военными окружен район начиная с района Амстора на Левобережном районе. По предварительной информации горят остатки угля. Предварительно есть пострадавшие среди оккупантов. Ждем подтверждения. В любом случае новость можно назвать хорошей. Мариуполь мстит", - написал Андрющенко.
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