Из-за гибели российских саперов оккупанты хотят бросить мариупольцев на расчистку "Азовстали"
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. В Мариуполе из-за гибели российских саперов оккупанты хотят бросить на разбор и расчистку "Азовстали" местных жителей. Об этом в Telegram сообщил советник мэра города Петр Андрющенко, информирует УНН.
Цитата
"В связи с подрывом саперов россии в субботу на ММК им. Ильича и на Азовстали получена команда разбор и расчистку заводов проводить исключительно рабочими – мариупольцами", - сообщил Андрющенко.
Детали
По его словам, для активизации и увеличения мариупольцев на этих работах дана команда распространять сплетни о том, что "завод купили китайцы, сейчас работаете бесплатно, чтобы они могли начать работу и сразу всех, кто был на завалах, берут на высокую зарплату" .
"россияне больше к процессу разминирования привлечены не будут для сохранения личного состава. Переводя на человеческий – мариупольцев просто не жаль, а специалистов из российской армии и мнс надо беречь", - резюмировал он.
Напомним
9 июля в Мариуполе прозвучал ряд взрывов. В результате одного из них - погибли три сапера, а в результате второго - возник пожар на территории Азовстали, также есть предварительная информация о пострадавших.