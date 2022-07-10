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Маріуполь: окупанти поновили ексгумацію по дворах багатоповерхівок

Маріуполь: окупанти поновили ексгумацію по дворах багатоповерхівок

Київ • УНН

 • 147860 перегляди

КИЇВ. 10 липня. УНН. Російські окупанти поновили ексгумацію по дворах багатоповерхових житлових будинків у Маріуполі. Про це повідомив у своєму Tlegram-каналі радник маріупольського міського голови Петро Андрющенко, пише УНН.

Цитата

«Окупанти поновили ексгумацію по дворах багатоповерхівок. Перші - в районі пр. Свободи. Тепер ексгумацію проводить слідчий комітет рф. Трупи викопують, поміщають в пластикові пакети і автівкою «Груз 200» вивозять прямо в Старий Крим. Там вже навалом в братську могилу», - пише Андрющенко.

Деталі

З його слів, військові допитують мешканців щодо подробиць гибелі. У підсумку за «прозорим натяком» людини з автоматом, всіх вбила «українська армія», зазначив радник міського голови.

«Фабрикування фейкових доказів на марші. Одне питання - нащо? Щоб безглуздим росіянам довести що вони не вбивці?», - додав він.

Нагадаємо

Як писав УНН, у зайнятому окупантами Маріуполі на Донеччині виявили нову братську могилу з понад сотнею загиблих.

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