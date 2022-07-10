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Мариуполь: оккупанты возобновили эксгумацию по дворам многоэтажек

Мариуполь: оккупанты возобновили эксгумацию по дворам многоэтажек

Киев • УНН

 • 147858 просмотра

КИЕВ. 10 июля. УНН. Российские оккупанты возобновили эксгумацию по дворам многоэтажных жилых домов в Мариуполе. Об этом сообщил в своем Tlegram-канале советник мариупольского городского головы Петр Андрющенко, пишет УНН.

Цитата

«Оккупанты возобновили эксгумацию по дворам многоэтажек. Первые – в районе пр. Свободы. В настоящее время эксгумацию проводит следственный комитет рф. Трупы выкапывают, помещают в пластиковые пакеты и машиной «Груз 200» вывозят прямо в Старый Крым. Там уже навалом в братскую могилу», – пишет Андрющенко.

Детали

По его словам, военные допрашивают жителей о подробностях гибели. В итоге за «прозрачным намеком» человека с автоматом, всех убила «украинская армия», отметил советник городского головы.

«Фабрикование фейковых доказательств на марше. Один вопрос – зачем? Чтобы бессмысленным россиянам доказать, что они не убийцы?», – добавил он.

Напомним

Как писал УНН, в занятом оккупантами Мариуполе на Донбассе обнаружили новую братскую могилу из более сотни погибших.

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