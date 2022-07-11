В оккупированном Мариуполе после дождей улицы утопают в нечистотах
Киев • УНН
КИЕВ. 11 июля. УНН. Во временно захваченном Мариуполе Донецкой области из-за сильных осадков улицы затопило водой и нечистотами из забитых дождевых ливней и канализации. Об этом сообщил советник мэра Петр Андрющенко в Telegram, пишет УНН.
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"Мариуполь. Хорошая новость – вода есть. Плохая – ее многовато. Ожидаемо – первая гроза и город превращен в Венецию. Хуже – в Венецию в нечистотах. Забитые ливнеотводы и канализация оказались на улицах. Озера. Реки", – написал он.
Детали
По его информации, если такая погода продержится несколько дней, то дома, наиболее пострадавшие от обстрелов, начнут падать.
"Что сейчас происходит в домах и квартирах, где повреждена крыша (а таких абсолютное большинство) – трудно представить. Мариуполь - город, где каждое проявление погоды становится катастрофой", - заявил Андрющенко.
Он призвал мирных жителей требовать от оккупантов срочную водолазную чистку ливневок.
Дополнение
В Мариуполе из-за гибели российские саперы оккупанты хотят бросить на разбор и расчистку "Азовстали" местных жителей.
Российские оккупанты возобновили эксгумацию по дворам многоэтажных жилых домов в Мариуполе. Военные допрашивают жителей о подробностях гибели. В итоге по "прозрачному намеку" человека с автоматом, всех убила "украинская армия", отметил советник городского головы.