В окупованому Маріуполі було гучно - міськрада
Київ • УНН
Жителі Маріуполя повідомляють про вибухи в центрі міста та Приморському районі. Окупанти закликають не панікувати, пояснюючи звуки "переходом літака на гіперзвук", але деталі інциденту невідомі.
Жителі тимчасово окупованого Маріуполя повідомляють про звуки вибухів, попередньо стався вибух у Приморському районі, повідомили у Маріупольській міськраді у п'ятницю у Telegram, пише УНН.
Деталі
"У Маріуполі гучно! Жителі в телеграм-каналах повідомляють про те, що було чутно звуки вибухів у центрі міста та у Приморському районі. Окупанти закликають не панікувати та повідомляють про "перехід літака на гіперзвук", - вказали у міськраді.
"Окупаційні канали повідомляють, що попередньо стався вибух у Приморському районі Маріуполя. Деталей наразі немає", - зазначили у мерії.
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