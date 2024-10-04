В оккупированном Мариуполе было громко - горсовет
Киев • УНН
Жители Мариуполя сообщают о взрывах в центре города и Приморском районе. Оккупанты призывают не паниковать, объясняя звуки "переходом самолета на гиперзвук", но детали инцидента неизвестны.
Жители временно оккупированного Мариуполя сообщают о звуках взрывов, предварительно произошел взрыв в Приморском районе, сообщили в Мариупольском горсовете в пятницу в Telegram, пишет УНН.
Детали
"В Мариуполе громко! Жители в телеграм-каналах сообщают о том, что были слышны звуки взрывов в центре города и в Приморском районе. Оккупанты призывают не паниковать и сообщают о "переходе самолета на гиперзвук", - указали в горсовете.
"Оккупационные каналы сообщают, что предварительно произошел взрыв в Приморском районе Мариуполя. Деталей пока нет", - отметили в мэрии.
В Энергодаре взорвалось авто с "начальником охраны" оккупированной ЗАЭС: ГУР показало видео4 октября 2024, 07:30 • 8111 просмотров