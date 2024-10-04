В оккупированном Мариуполе было громко - горсовет

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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Жители Мариуполя сообщают о взрывах в центре города и Приморском районе. Оккупанты призывают не паниковать, объясняя звуки "переходом самолета на гиперзвук", но детали инцидента неизвестны.

Жители временно оккупированного Мариуполя сообщают о звуках взрывов, предварительно произошел взрыв в Приморском районе, сообщили в Мариупольском горсовете в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Детали

"В Мариуполе громко! Жители в телеграм-каналах сообщают о том, что были слышны звуки взрывов в центре города и в Приморском районе. Оккупанты призывают не паниковать и сообщают о "переходе самолета на гиперзвук", - указали в горсовете.

"Оккупационные каналы сообщают, что предварительно произошел взрыв в Приморском районе Мариуполя. Деталей пока нет", - отметили в мэрии.

В Энергодаре взорвалось авто с "начальником охраны" оккупированной ЗАЭС: ГУР показало видео4 октября 2024, 07:30 • 8111 просмотров

Юлия Шрамко

Юлия Шрамко

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