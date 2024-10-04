В оккупированном Мариуполе было громко - горсовет

Жители временно оккупированного Мариуполя сообщают о звуках взрывов, предварительно произошел взрыв в Приморском районе, сообщили в Мариупольском горсовете в пятницу в Telegram, пишет УНН.

Детали

"В Мариуполе громко! Жители в телеграм-каналах сообщают о том, что были слышны звуки взрывов в центре города и в Приморском районе. Оккупанты призывают не паниковать и сообщают о "переходе самолета на гиперзвук", - указали в горсовете.

"Оккупационные каналы сообщают, что предварительно произошел взрыв в Приморском районе Мариуполя. Деталей пока нет", - отметили в мэрии.

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