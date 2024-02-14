В окупованому Криму вранці чули нові вибухи: що відомо

Вибухи в тимчасово окупованому Криму сьогодні зранку продовжилися, повідомляють про можливу утилізацію боєприпасів, інформує телеграм-канал "Крымский ветер", пише УНН.

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Як зазначається, чули вибухи у Джанкойському, Нижньогірському, Радянському районі Криму. В останньому, як вказано, "у будинках від вибухової хвилі двері хиталися". Стовпів диму, як зазначається, не було видно.

"Вибухи, які було чути 30-40 хвилин тому в Криму - це, ймовірно, утилізація боєприпасів на Старокримському полігоні в Кіровському районі. Вітер дме у бік Радянського району", - зазначили пізніше у телеграм-каналі.

Як вказано, "у селах поблизу полігону спрацьовують сигналізації автомобілів, а у будинках обсипається штукатурка".

Доповнення

Склади боєприпасів на Старокримському полігоні були підірвані у ніч проти 19 липня 2023 року. Відтоді снаряди, що не розірвалися, утилізують.