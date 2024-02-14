В оккупированном Крыму утром слышали новые взрывы: что известно

Взрывы во временно оккупированном Крыму сегодня утром продолжились, сообщают о возможной утилизации боеприпасов, информирует телеграм-канал "Крымский ветер", пишет УНН.

Детали

Как отмечается, слышали взрывы в Джанкойском, Нижнегорском, Советском районе Крыма. В последнем, как указано, "в домах от взрывной волны двери шатались". Столбов дыма, как отмечается, не было видно.

"Взрывы, которые были слышны 30-40 минут назад в Крыму - это, вероятно, утилизация боеприпасов на Старокрымском полигоне в Кировском районе. Ветер дует в сторону Советского района", - отметили позже в телеграм-канале.

Как указано, "в селах вблизи полигона срабатывают сигнализации автомобилей, а в домах осыпается штукатурка".

Дополнение

Склады боеприпасов на Старокрымском полигоне были взорваны в ночь на 19 июля 2023 года. С тех пор неразорвавшиеся снаряды утилизируют.