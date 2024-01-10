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В окупованому Криму партизани влаштували диверсію у пункті збору допомоги військам рф

В окупованому Криму партизани влаштували диверсію у пункті збору допомоги військам рф

Київ • УНН

 • 27029 перегляди

В окупованій Євпаторії партизани відвідали один із пунктів збору допомоги для військ рф і залишили там власні "сюрпризи".

В окупованому Криму українські партизани відвідали пункт збору допомоги для окупантів і залишили там декілька "сюрпризів" для росіян. Про це повідомляє рух "АТЕШ", передає УНН.

Деталі 

Члени підпільного руху пояснюють, що організація "Справедливість" займається незаконною діяльністю - підтримує війну в Україні та збирає допомогу для окупантів.

Активісти "АТЕШ Громадянська сила" навідалися туди і теж передали кілька сюрпризів для рашистів. Сподіваємось наш подарунок їм дуже сподобатися. Ми засуджуємо всі організації, які підтримують окупантів і максимально їм протистоятимемо

- підкреслили партизани.

Нагадаємо

Останнім часом окупаційні війська рф в Криму почали посилено готуватись до оборони півострова. Згідно з даними партизанів, окупанти серйозно сприймають можливість Сил оборони України підійти до півострова.

Окупанти посилюють ППО: партизани помітили російський ЗРК «Панцир-С1» поблизу Севастополя08.01.24, 12:06 • 98383 перегляди

Володимир Омельченко

Володимир Омельченко

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