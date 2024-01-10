В оккупированном Крыму партизаны устроили диверсию в пункте сбора помощи войскам рф

В оккупированном Крыму украинские партизаны посетили пункт сбора помощи для оккупантов и оставили там несколько "сюрпризов" для россиян. Об этом сообщает движение "АТЕШ", передает УНН.

Детали

Члены подпольного движения объясняют, что организация "Справедливость" занимается незаконной деятельностью - поддерживает войну в Украине и собирает помощь для оккупантов.

Активисты "АТЕШ Гражданская сила" наведались туда и тоже передали несколько сюрпризов для рашистов. Надеемся наш подарок им очень понравиться. Мы осуждаем все организации, которые поддерживают оккупантов и максимально им будем противостоять - подчеркнули партизаны.

Напомним,

В последнее время оккупационные войска рф в Крыму начали усиленно готовиться к обороне полуострова. Согласно данным партизан, оккупанты серьезно воспринимают возможность Сил обороны Украины подойти к полуострову.

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