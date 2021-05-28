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The Guardian

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В окупованому Криму “суд” оштрафував активіста на 30 тисяч рублів за “неповідомлення про злочин”

Київ • УНН

 • 13769 перегляди

КИЇВ. 28 травня. УНН. У Криму “Судацький міський суд” оштрафував кримськотатарського активіста Рідвана Умерова на суму 30 тисяч рублів за “неповідомлення про злочин”. Про це повідомляє “Кримська солідарність”, пише УНН.

В окупованому Криму “суд” оштрафував активіста на 30 тисяч рублів за “неповідомлення про злочин”

Деталі

Як зазначив у коментарі “Кримській солідарності” адвокат Умерова Марлен Халіков, днем раніше відбулися дебати сторін, на яких “прокурор” просив визнати Рідвана Умерова винним і призначити йому штраф у розмірі 50 тисяч рублів (18800 грн).

Зокрема, “спецслужби” звинувачують Рідвана Умерова у спілкуванні через соціальну мережу “ВКонтакте” із аккаунтом, який нібито належить Уміджону Дададжонову, який, на думку спецслужб, бере участь в бойових діях в Іраку. Умеров знав про це і не звернувся в правоохоронні органи.

На попередніх процесах були допитані в якості свідків захисту рідні Рідвана Умерова і понятий, який брав участь під час обшуку. Останній повідомив суду, що Рідван Умеров не відповідав на повідомлення в листуванні з підозрілим аккаунтом, і навіть видаляв повідомлення.

Проте, ФСБ продовжувало звинувачувати кримського татарина в порушенні статті 205.6 КК РФ (“Неповідомлення про злочин”) за нібито спілкування з акаунтом.

Відомство повідомляє, що за аналогічною справою проходять ще декілька кримських татар, двох з них вже визнали винними і призначили покарання у вигляді штрафу. Айдеру Кадирову - 30 тисяч рублів, Енверу Топчи - 40 тисяч рублів.

З цим рішенням засуджений не згоден і вважає рішення “суду” тиском не тільки на нього, а й на весь народ.

Контекст

31 серпня 2020 року в Криму після ранкових обшуків у помешканнях кримських татар були затримані четверо осіб: кореспондент і стример Кримської солідарності Айдер Кадиров з Нижньогірського району, релігійний діяч Рідван Умеров і співробітник МНС Айдер Аблякімов з Судака, а також будівельник Енвер Топчи з Совєтського району Криму.

Силовики доставили їх до будівлі УФСБ Криму в Сімферополі і кілька годин не допускали до них адвокатів.

Пізніше стало відомо, що слідчий ФСБ Криму Валерій Шерстюков порушив проти них кримінальні справи і висунув обвинувачення за ст. 205.6 Кримінального кодексу РФ.

Додамо

На кінець березня у тимчасово окупованому Криму 114 осіб позбавлені волі в рамках політично мотивованого та/або релігійного кримінального переслідування.

Крім цього, державний департамент США в опублікованій доповіді заявив, що російська влада продовжує переслідувати релігійні меншини в окупованому Криму.

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