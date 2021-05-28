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В оккупированном Крыму "суд" оштрафовал активиста на 30 тысяч рублей за "несообщение о преступлении"

Киев • УНН

 • 13769 просмотра

КИЕВ. 28 мая. УНН. В Крыму "Судакский городской суд" оштрафовал крымскотатарского активиста Ридвана Умерова на сумму 30 тыс. рублей за "несообщение о преступлении". Об этом сообщает "Крымская солидарность", пишет УНН.

В оккупированном Крыму "суд" оштрафовал активиста на 30 тысяч рублей за "несообщение о преступлении"

Детали

Как отметил в комментарии "Крымской солидарности" адвокат Умерова Марлен Халиков, днем ранее состоялись прения сторон, на которых "прокурор" просил признать Ридвана Умерова виновным и назначить ему штраф в размере 50 тыс. рублей (18 800 грн).

В частности, "спецслужбы" обвиняют Ридвана Умерова в общении через социальную сеть "ВКонтакте" с аккаунтом, который якобы принадлежит Умиджону Дададжонову, который, по мнению спецслужб, участвует в боевых действиях в Ираке. Умеров знал об этом и не обратился в правоохранительные органы.

На предыдущих процессах были допрошены в качестве свидетелей защиты родные Ридвана Умерова и понятой, участвовавший во время обыска. Последний сообщил суду, что Ридван Умеров не отвечал на сообщения в переписке с подозрительным аккаунтом, а также удалял сообщения.

Однако, ФСБ продолжало обвинять крымского татарина в нарушении статьи 205.6 УК РФ ("Несообщение о преступлении") за якобы общения с аккаунтом.

Ведомство сообщает, что по аналогичному делу проходят еще несколько крымских татар, двух из них уже признали виновными и назначили наказание в виде штрафа. Айдеру Кадырову - 30 тыс. рублей, Энверу Топчи - 40 тыс. рублей.

С этим решением осужденный не согласен и считает решение "суда" давлением не только на него, но и на весь народ.

Контекст

31 августа 2020 года в Крыму после утренних обысков в помещениях крымских татар были задержаны четыре человека: корреспондент и стример Крымской солидарности Айдер Кадыров с Нижнегорского района, религиозный деятель Ридван Умеров и сотрудник МЧС Айдер Аблякимов из Судака, а также строитель Энвер Топчи с Советского района Крыма .

Силовики доставили их в здание УФСБ Крыма в Симферополе и несколько часов не допускали к ним адвокатов.

Позже стало известно, что следователь ФСБ Крыма Валерий Шерстюков возбудил против них уголовные дела и предъявил обвинение по ст. 205.6 Уголовного кодекса РФ.

Добавим

На конец марта во временно оккупированном Крыму 114 человек лишены свободы в рамках политически мотивированного и/или религиозного уголовного преследования.

Кроме этого, государственный департамент США в опубликованном докладе заявил, что российские власти продолжают преследовать религиозные меньшинства в оккупированном Крыму.

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