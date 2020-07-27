В окупованому Криму проходять похорони 3-річного сина політв'язня Сулейманова
Київ • УНН
КИЇВ. 27 липня. УНН. В окупованому Криму проходять похорони 3-річного Муси Сулейманова, який є сином політв'язня Руслана Сулейманова. Про це повідомляє правозахисна організація "Кримська солідарність", передає УНН.
Так, за інформацією "Кримської солідарності", похорони проходять у селі Строганівка під Сімферополем.
Також повідомляється, що батько дитини, Руслан Сулейманов на похоронах відсутній. 28 березня рішенням Київського районного суду у Сімферополі він був звинувачений у причетності до забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір".
Окрім того, Муса Сулейманов, за рішенням родини, буде похований на кладовищі у селищі Строганівка, де живе сім'я Сулейманових.
Нагадаємо, в окупованому Криму знайшли мертвим 3-річного сина політв’язня.
Як повідомлялося, 24 липня, у селищі Строганівка Сімферопольського району в окупованому Криму зник син політв’язня Руслана Сулейманова — 3-річний Муса Сулейманов.
Нагадаємо, Меджліс кримськотатарського народу готовий сприяти у залученні необхідних фахівців і юристів з метою встановлення об'єктивних обставин смерті 3-річного Муси Сулейманова, який є сином політв'язня Руслана Сулейманова.