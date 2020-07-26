Меджліс готовий сприяти встановленню обставин смерті 3-річного сина політв'язня - Чубаров
Київ • УНН
КИЇВ. 26 липня. УНН. Меджліс кримськотатарського народу готовий сприяти в залученні необхідних фахівців і юристів з метою встановлення об'єктивних обставин смерті 3-річного Муси Сулейманова, який є сином політв'язня Руслана Сулейманова. Про це заявив голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров на своїй сторінці у Facebook, передає УНН.
“26 липня 2020 року в окупованому РФ Криму знайдений мертвим 3-річний Муса Сулейманов, зниклий увечері 24 липня в житловому масиві Строганівка (Сімферополь)”, — написав Чубаров.
За його словами, тисячі кримських татар і жителів Криму інших національностей брали участь в пошуку зниклого Муси, що тривав понад півтори доби.
Також він повідомив, що місце знаходження тіла хлопчика і передбачувані обставини, що призвели до смерті 3-річного Муси, викликають питання, відповіді на які слід шукати після віддання тіла Муси Сулейманова землі.
"Меджліс кримськотатарського народу готовий сприяти в залученні необхідних фахівців і юристів з метою встановлення об’єктивних причин і обставин, що призвели до смерті Муси Сулейманова", — написав Чубаров.
Він наголосив, що від імені Меджлісу кримськотатарського народу висловлює глибоке співчуття Руслану і Ельзарі Сулеймановим, Мухаммеду і Асие, Сервер аг’а і Зера ханум у зв’язку з непоправною втратою — смертю Муси — їх сина, брата, онука.
Нагадаємо, в окупованому Криму знайшли мертвим 3-річного сина політв’язня.
Як повідомлялося, 24 липня, в селищі Строганівка Сімферопольського району в окупованому Криму зник син політв’язня Руслана Сулейманова — 3-річний Муса Сулейманов.