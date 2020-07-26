Меджлис готов способствовать установлению обстоятельств смерти 3-летнего сына политзаключенного - Чубаров
Киев • УНН
КИЕВ. 26 июля. УНН. Меджлис крымскотатарского народа готов содействовать в привлечении необходимых специалистов и юристов с целью установления объективных обстоятельств смерти 3-летнего Мусы Сулейманова, который является сыном политзаключенного Руслана Сулейманова. Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook, передает УНН.
"26 июля 2020 года в оккупированном РФ Крыму найден мертвым 3-летний Муса Сулейманов, пропавший вечером 24 июля в жилом массиве Строгановка (Симферополь)", - написал Чубаров.
По его словам, тысячи крымских татар и жителей Крыма других национальностей участвовали в поиске пропавшего Мусы, который длился более полутора суток.
Также он сообщил, что место нахождения тела мальчика и непредвиденные обстоятельства, которые привели к смерти 3-летнего Мусы, вызывают вопросы, ответы на которые следует искать после предания тела Мусы Сулейманова земле.
"Меджлис крымскотатарского народа готов содействовать в привлечении необходимых специалистов и юристов с целью установления объективных причин и обстоятельств, приведших к смерти Мусы Сулейманова", - написал Чубаров.
Он отметил, что от имени Меджлиса крымскотатарского народа выражает глубокие соболезнования Руслану и Эльзаре Сулеймановым, Мухаммеду и Асие, Сервер агьа и Зера ханум в связи с невосполнимой утратой - смертью Мусы - их сына, брата, внука.
Напомним, в оккупированном Крыму нашли мертвым 3-летнего сына политзаключенного.
Как сообщалось, 24 июля, в поселке Строгановка Симферопольского района в оккупированном Крыму исчез сын политзаключенного Руслана Сулейманова - 3-летний Муса Сулейманов.