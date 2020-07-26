Меджлис готов способствовать установлению обстоятельств смерти 3-летнего сына политзаключенного - Чубаров

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Трамп объявил о замораживании всей международной помощи
02:32 • 37122 просмотра

Трамп объявил о замораживании всей международной помощи

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров
4 марта, 15:53 • 102164 просмотра

Пора сделать все правильно: Зеленский заявил, что Украина готова как можно быстрее сесть за стол переговоров

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю
4 марта, 14:27 • 107063 просмотра

Подготовка автомобиля к лету: когда необходимо менять зимнюю резину на летнюю

Эксклюзив
Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ
4 марта, 13:46 • 134280 просмотра

Законопроект Гетманцева по регулированию деятельности Фонда гарантирования вкладов противоречит меморандуму с МВФ

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям
4 марта, 13:25 • 110904 просмотра

Шмигаль раскрыл условия Украины по мирным переговорам и будущим гарантиям

Эксклюзив
Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек
4 марта, 12:57 • 131786 просмотра

Прифронтовые громады Харьковщины бьют тревогу: новое регулирование фармрынка угрожает закрытием аптек

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль
4 марта, 10:59 • 102140 просмотра

Украина готова подписать ресурсное соглашение с США - Шмыгаль

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция
4 марта, 09:55 • 102596 просмотра

Трамп приостановил военную помощь Украине: мировая реакция

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину
4 марта, 08:59 • 104443 просмотра

ЕС представил план ReArm Europe на €800 млрд для усиления обороны: направлен в том числе на Украину

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"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине
4 марта, 08:31 • 102067 просмотра

"Трамп наказывает сам себя": эксперт прокомментировал решение Трампа о приостановке военной помощи Украине

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Меджлис готов способствовать установлению обстоятельств смерти 3-летнего сына политзаключенного - Чубаров

Меджлис готов способствовать установлению обстоятельств смерти 3-летнего сына политзаключенного - Чубаров

Киев  •  УНН

 • 17310 просмотра

КИЕВ. 26 июля. УНН. Меджлис крымскотатарского народа готов содействовать в привлечении необходимых специалистов и юристов с целью установления объективных обстоятельств смерти 3-летнего Мусы Сулейманова, который является сыном политзаключенного Руслана Сулейманова. Об этом заявил председатель Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров на своей странице в Facebook, передает УНН.

"26 июля 2020 года в оккупированном РФ Крыму найден мертвым 3-летний Муса Сулейманов, пропавший вечером 24 июля в жилом массиве Строгановка (Симферополь)", - написал Чубаров.

По его словам, тысячи крымских татар и жителей Крыма других национальностей участвовали в поиске пропавшего Мусы, который длился более полутора суток.

Также он сообщил, что место нахождения тела мальчика и непредвиденные обстоятельства, которые привели к смерти 3-летнего Мусы, вызывают вопросы, ответы на которые следует искать после предания тела Мусы Сулейманова земле.

"Меджлис крымскотатарского народа готов содействовать в привлечении необходимых специалистов и юристов с целью установления объективных причин и обстоятельств, приведших к смерти Мусы Сулейманова", - написал Чубаров.

Он отметил, что от имени Меджлиса крымскотатарского народа выражает глубокие соболезнования Руслану и Эльзаре Сулеймановым, Мухаммеду и Асие, Сервер агьа и Зера ханум в связи с невосполнимой утратой - смертью Мусы - их сына, брата, внука.

Напомним, в оккупированном Крыму нашли мертвым 3-летнего сына политзаключенного.

Как сообщалось, 24 июля, в поселке Строгановка Симферопольского района в оккупированном Крыму исчез сын политзаключенного Руслана Сулейманова - 3-летний Муса Сулейманов.

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