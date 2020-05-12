В окупованому Криму померли дві хворі на COVID-19

“За минулу добу померли дві жінки, поки остаточно не встановлено, напевно, від супутніх захворювань, але вони були заражені коронавірусом”, — повідомив Аксьонов.

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Також зазначається, що одна з жінок 1951 р.н. перебувала на лікуванні в Сімферополі, інша пацієнтка 1959 р.н. в Саках. Наразі триває розслідування причин смерті.

Нагадаємо, Україні на 9 годину 12 травня зафіксовано 16 023 випадки коронавірусного захворювання COVID-19, з них 375 протягом останньої доби. Загалом від хвороби у країні померли вже 425 людей.



