В окупованому Криму померли дві хворі на COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 12 травня. УНН. В окупованому Криму померли дві жінки, у яких був підтверджений коронавірус, а також були супутні захворювання. Про це повідомив призначений РФ "глава" анексованого півострова Сергій Аксьонов, передає УНН із посиланням на Крим.Реалії.
“За минулу добу померли дві жінки, поки остаточно не встановлено, напевно, від супутніх захворювань, але вони були заражені коронавірусом”, — повідомив Аксьонов.
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Також зазначається, що одна з жінок 1951 р.н. перебувала на лікуванні в Сімферополі, інша пацієнтка 1959 р.н. в Саках. Наразі триває розслідування причин смерті.
Нагадаємо, Україні на 9 годину 12 травня зафіксовано 16 023 випадки коронавірусного захворювання COVID-19, з них 375 протягом останньої доби. Загалом від хвороби у країні померли вже 425 людей.